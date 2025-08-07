Ponte sullo Stretto, Salvini: "Festeggerò solo quando vedrò il primo treno passare"

“E’ l’inizio di un percorso: mai nei secoli si è arrivati a una fase così avanzata di approvazione di un progetto definitivo completamente finanziato”. Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a Villa San Giovanni (Rc) parlando del Ponte sullo Stretto. “La partita non è finita: la palla ora passa agli ingegneri, ai tecnici agli imprenditori. Perché chi c’era prima non ci è arrivato. Magari i ministri calabresi e siciliani che ora attaccano. Sono orgoglioso del segnale di speranza e di fiducia per i giovani”, aggiunge.

“Col Ponte sullo Stretto ci sarà la metropolitana dello Stretto con delle fermate e si potrà attraversare anche 10 volte al giorno pagando molto meno rispetto a oggi questo splendido lembo di terra. Meno inquinamento, meno code, meno traffico. E una attenzione quotidiana a contrastare mafia, ‘ndrangheta e infiltrazioni malavitose che con un’opera straordinaria come questa ci proveranno”. Salvini continua: “Il Ponte serve se l’alta velocità arriverà sino a Reggio Calabria: ed è in progettazione. Il Ponte servirà di stimolo per accelerare tutte le altre opere in Calabria e Sicilia. Io sono pragmatico e festeggerò quando ci sarà il primo treno, il primo pendolare e turista che attraverserà di notte e di giorno il Ponte”, conclude il ministro.