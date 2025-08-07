Ponte sullo Stretto, ecco dove sorgerà a Villa San Giovanni

Ecco dove sorgerà il Ponte sullo Stretto di Messina. Qui siamo a Villa San Giovanni, in Calabria, località Santa Trada, dove si è anche recato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, all’indomani del via libera al progetto dell’opera da parte del Cipess, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. I lavori per la realizzazione del Ponte dovrebbero partire tra fine settembre e inizio ottobre 2025. Le due torri che saranno posizionate sulle sponde dello Stretto avranno altezza pari a 399 metri, con il ponte che sarà alto 72 metri, al fine di consentire il passaggio delle navi.

Le nuove infrastrutture di viabilità collegheranno dal lato calabrese il ponte all’autostrada del Mediterraneo e alle stazioni ferroviarie di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, mentre dal lato isolano collegheranno la nuova infrastruttura alle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo, oltre che alla nuova stazione di Messina.