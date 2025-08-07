Napoli, trovato il latitante Michele Ciaravolo: il video dell’arresto

Arrestato a Ercolano Michele Ciaravolo, reggente del clan Ascione Papale. La cattura è stata eseguita oggi dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, dopo complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia.

Il 45enne attuale reggente del clan Ascione-Papale, era irreperibile dal dicembre 2023. In base all’ordine di carcerazione emesso il 4 dicembre 2023 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Ciaravolo era stato condannato a 7 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. L’arrestato è stato condotto in carcere.