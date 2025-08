West Nile, a Napoli esposto della Lega contro l'Asl per mancata bonifica

Il coordinamento cittadino della Lega a Napoli ha presentato un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica contro l’Asl Napoli 1 denunciando una presunta mancata deblattizzazione, derattizzazione e bonifica contro le zanzare. Tutto questo dopo che si sono verificati alcuni decessi in Campania per West Nile. “Napoli è invasa da topi e blatte, c’è il terrore per la zanzara killer, e tutto questo perché in primavera non è stata fatta la deblattizzazione e la derattizzazione, Bisognava farla in primavera, perché adesso si possono fare solo interventi spot per eliminare negligenze gravi”, spiega Enzo Rivellini, coordinatore cittadino della Lega e presidente di Napoli Capitale, nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso la sede cittadina del partito in via Ferdinando del Carretto 26.

“Noi abbiamo accolto questo grido d’allarme dei cittadini”, prosegue Rivellini, “e abbiamo prima fatto un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, perché l’Asl ha acquistato mezzi per centinaia di migliaia di euro per poi appaltare esternamente, a una ditta privata, i servizi che, stando ai risultati, sono stati fatti male o per nulla. Successivamente ci siamo attivati, ponendoci accanto ai cittadini, attivando un numero WhatsApp dove possono essere inviate segnalazioni, non anonime, che i nostri dirigenti smisteranno agli enti preposti”. Conclude il coordinatore cittadino della Lega. La linea WhatsApp è attiva al numero 3508671378. Solo ieri riguardo alla diffusione di West Nile il ministro della Salute Schillaci ha rassicurato: “La situazione è sotto controllo“.