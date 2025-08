Ponte sullo Stretto: il video che mostra come sarà l’opera

Via libera dal Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo rende noto il Mit. Il Ponte sarà lungo 3.666 metri e unirà la Sicilia e la Calabria nel punto in cui le due sponde sono maggiormente vicine. L’opera – riporta il sito ufficiale – è progettata per resistere a venti con velocità fino a 216 Km/h. Dal punto di vista sismico il Ponte è in grado di resistere senza danni ad un sisma corrispondente a magnitudo 7,1 (paragonabile al terremoto che colpì Messina nel 1908).

Le opere stradali e ferroviarie di collegamento del Ponte al territorio comprendono 40 km di raccordi viari e ferroviari (l’80% dei quali sviluppati in galleria) e collegheranno il Ponte, dal lato Calabria, all’autostrada del Mediterraneo e alle stazioni ferroviarie di Villa S. Giovanni e Reggio Calabria e, dal lato Sicilia, alle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla nuova stazione di Messina. Il valore aggiornato dell’investimento è pari 13,5 miliardi, come risultava dal DEF 2024, è stato interamente coperto dalla Finanziaria 2025. Il completamento dei lavori è previsto nel 2032.