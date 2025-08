Ponte Stretto, approvato il progetto definitivo

Il via libera dal Cipess

Il Cipess ha approvato il Progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina che comprende una articolata documentazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Lo rende noto lo stesso ministero al termine della riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, alla quale ha preso parte, insieme con il ministro Matteo Salvini, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ponte sullo Stretto: cantieri e costi

Potranno ora partire i cantieri preparatori dell’opera. Il ponte avrà un costo previsto di 13,5 miliardi di euro e dovrebbe essere completato nel 2032. L’opera è stata fortemente voluta fin dall’inizio del suo mandato dal vicepremier leghista, ed è il progetto centrale del ministero delle Infrastrutture da lui guidato.

La dedica di Forza Italia a Berlusconi: “Un’altra promessa mantenuta”

“Un’altra promessa mantenuta per l’Italia. Adesso avanti con il massimo impegno per la realizzazione del Ponte”. Così Forza Italia commenta il via libera del Cipess sui suoi account social ufficiali. “Ce l’abbiamo fatta, presidente”, scrive il partito pubblicando una foto di Silvio Berlusconi.