Francia, vasto incendio nell'Aude: un morto e 9 feriti

Una donna è morta nel vasto incendio che sta devastando il massiccio delle Corbières, nel dipartimento dell’Aude, in Francia. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 5 agosto, continuano a propagarsi. Secondo le autorità, si tratta del “più grande incendio dell’estate”, con 11.000 ettari già divorati dalle fiamme. Si contano al momento anche nove feriti: due civili e sette vigili del fuoco. Al lavoro per domare il rogo circa 1.500 vigili del fuoco, assistiti in volo da nove Canadair, cinque aerei Dash e due elicotteri lancia-acqua. Attualmente migliaia di abitazioni nella zona sono senza elettricità.