Gaza, proseguono i raid israeliani: oltre 60 morti in 24 ore

Non si arrestano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza nonostante gli incessanti appelli della comunità internazionale affinché lo Stato ebraico fermi la guerra e consenta di aiutare la popolazione palestinese. Soltanto nelle ultime 24 ore i morti nell’enclave palestinese sono stati almeno 67. Nelle scorse ore il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che avrebbe convocato il governo questa settimana per discutere di come Israele possa raggiungere i tre obiettivi che si è prefissato per la guerra: sconfiggere Hamas, restituire gli ostaggi e garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele. Ma i suoi piani di intensificare potenzialmente le operazioni militari stanno incontrando una forte opposizione all’interno di Israele, comprese lettere di protesta da parte di importanti leader della sicurezza e personalità della cultura. Nuove immagini di ostaggi israeliani emaciati trattenuti a Gaza hanno aumentato la pressione su Netanyahu affinché raggiunga un cessate il fuoco con Hamas, anche se sta valutando un’ulteriore espansione della guerra, che ha già distrutto gran parte di Gaza e l’ha spinta verso la carestia.