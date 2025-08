Gaza, nuove immagini shock di ostaggio Rom Braslavski

Ira di Netanyahu: “Sono come i nazisti”. Il premier non crede ad accordo con Hamas e punterebbe ad aumentare la pressione militare

Emergono nuove immagini, che la famiglia ha consentito a rendere pubbliche, del video diffuso la scorsa settimana dalla Jihad islamica, dell’ostaggio israeliano Rom Braslavski . “Non ho più cibo né acqua sono sull’orlo della morte”, dice, in lacrime ed emaciato, il ragazzo catturato al Nova Festival il 7 ottobre 2023. Poche ore prima era stato diffuso un video di un altro ostaggio Evyatar David, nelle mani di Hamas, anche lui rapito al festival musicale nel deserto del Negev. Il giovane, emaciato, viene ripreso all’interno di un tunnel mentre scava una fossa, destinata a essere la sua tomba. Nel video, una persona dietro la telecamera gli porge una lattina con cibo in scatola “:Questa lattina è per due giorni, così non muoio”, dice il 24enne, che rivolge un appello al premier israeliano, Benjamin Netanyahu: «Sono stato completamente abbandonato da te, mio primo ministro.

🚨⚡️Hamás obliga a un rehén israelí a cavar su propia tumba. Se trata de Evyatar David, tiene 24 años y muestra claros signos de malnutrición, ya que llega a pasar hasta 3 días sin comer, al igual que muchos gazatíes debido a la hambruna desatada por Israel. pic.twitter.com/KTF8Y2Y6HU — El Ojo (@ElOjoEn) August 4, 2025

Netanyahu: “Li stanno facendo morire di fame come i nazisti”

“Li stanno facendo morire di fame come i nazisti fecero morire di fame gli ebrei. Ma non ci arrenderemo” ha commentato Netanyahu mentre le Brigate Al-Qassam, l’ala militare di Hamas, affermano di essere “pronte a impegnarsi attivamente e a rispondere a qualsiasi richiesta della Croce Rossa di portare cibo e medicine” agli ostaggi tenuti a Gaza, se Israele aprirà corridoi per far entrare nella Striscia gli aiuti umanitari. Ma secondo fonti di stampa israeliane Netanyahu è convinto che Hamas non sia interessato ad un accordo sil cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi e stia pensando a una liberazione dei prigionieri nelle mani del gruppo armato palestinese attraverso una spinta ulteriore all’azione militare nella Striscia che porti a una vittoria, secondo quanto scrive The Times Of Israel.