Gaza, il ministro della Difesa israeliano Katz in visita nella Striscia

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in visita nella Striscia di Gaza per “esaminare da vicino la situazione sul campo prima di prendere una decisione sul proseguimento delle attività dell’IDF”. E’ quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio. Lunedì 4 agosto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che nei prossimi giorni convocherà il suo gabinetto di sicurezza per decidere la prossima fase della guerra, lasciando intendere che è possibile un inasprimento delle azioni militari compresa l’occupazione della Striscia. I media israeliani hanno riferito che la riunione era prevista per oggi, con divergenze tra Netanyahu e il capo dell’esercito, il tenente generale Eyal Zamir, su come procedere.