Giubileo dei Giovani, questore di Roma: "Metro ogni tre minuti per consentire il deflusso"

È iniziato e proseguirà fino al pomeriggio il deflusso dei partecipanti al Giubileo dei Giovani, evento che ha visto a Tor Vergata la partecipazione di oltre un milione di giovani pellegrini. Spiega il Questore di Roma, Roberto Massucci, che coordina le operazioni dalla Sala Grandi Eventi della Questura: “È in atto un deflusso importante che impegnerà gran parte del pomeriggio”. “Adesso siamo nella fase acuta del deflusso che ovviamente converge sugli autobus e sulle due stazioni della metropolitana” di Anagnina e Cinecittà “e sta passando un treno ogni 3 minuti che porta via mille persone”, ha spiegato Massucci che ha poi aggiunto: “Stiamo contingentando i gruppi di pellegrini, ci vorrà ancora qualche ora per smaltire questi grandi numeri”.