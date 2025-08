Gaza, Ben-Gvir: "Conquisteremo tutta la Striscia"

Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza nazionale di Israele e leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, condanna la diffusione da parte di Hamas dei video che mostrano l’ostaggio Evyatar David e invita a occupare e annettere la Striscia di Gaza.

“Gli orribili video di Hamas hanno un unico obiettivo: esercitare pressione sullo Stato di Israele. Lo dico proprio da qui, dal Monte del Tempio, il luogo in cui abbiamo dimostrato che è possibile imporre la sovranità e il governo. Da qui dobbiamo lanciare un messaggio e garantire che, a partire da oggi, conquisteremo tutta la Striscia di Gaza, annetteremo tutta la Striscia di Gaza, elimineremo ogni membro di Hamas e incoraggeremo l’emigrazione volontaria“, ha detto Ben-Gvir in un videomessaggio girato (in maniera provocatoria) alla Spianata delle Moschee, nella Città Vecchia di Gerusalemme.