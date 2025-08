Inchiesta Urbanistica Milano, Beppe Sala incontra comitato Famiglie sospese

Incontro questa mattina a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Beppe Sala e una delegazione del comitato “Famiglie sospese – vite in attesa”, formato da cittadini che hanno investito i propri risparmi nella costruzione di una casa e oggi si trovano bloccati in una situazione di stallo, per i cantieri fermi, anche a causa dell‘inchiesta sull’urbanistica della Procura di Milano che ha coinvolto Palazzo Marino.

“Quello di cui abbiamo parlato è che per quanto riguarda le situazioni che possono essere sbloccate dal comune di Milano ci aspettiamo dei risultati tra settembre ed ottobre”, ha spiegato Filippo Borsellino, portavoce del comitato. “Per quanto riguarda invece il tavolo con le istituzioni che abbiamo chiesto nella giornata di ieri, c’è stata data non solo l’adesione da parte del sindaco ma anche la sua volontà di convocare il prefetto e partecipare attivamente a questo tavolo perché, così come detto anche nelle interlocuzioni di ieri con la regione, ci sono diverse situazioni e quindi c’è bisogno di intervenire a più livelli”.

Alla domanda su dove si terrà il tavolo, Borsellino ha risposto con un sorriso amaro: “Sicuramente non a casa mia”. In merito ai singoli casi, il portavoce ha precisato che “dipende da caso a caso. Per quello che riguarda i progetti contestati per cui è stata presentata una scia, questa dovrà essere revocata, presentato un piano diverso con il giusto versamento degli oneri mancanti. C’è stato detto che è stata istituita una task force che possa appunto ricominciare, o continuare il lavoro svolto”. Una delle questioni affrontate con il primo cittadino riguardava la prosecuzione del lavoro dell’amministrazione dopo la richiesta d’arresto, confermata ieri dal gip, dell’ex assessore Tancredi. “C’è stato confermato che il lavoro fatto fino ad oggi non verrà buttato ma verrà proseguito. Ci aspettiamo dei risultati concreti”, ha concluso Borsellino.