Inchiesta urbanistica Milano, famiglie senza casa: “Bloccati 150 progetti, noi unici condannati”

L’inchiesta sull’urbanistica a Milano ha di fatto bloccato decine e decine di cantieri e progetti edili nel capoluogo lombardo e i primi a farne le spese sono stati quei cittadini che hanno acquistato o versato acconti per comprare le case in costruzione. “Sono tra gli acquirenti di questo cantiere, doveva essere il passo avanti nella vita con mio marito ma dal 2021 siamo bloccati. Abbiamo dato degli anticipi che con il sequestro non riusciamo ad avere indietro. Ci sembra una beffa perché non si capisce bene come interpretare leggi in contraddizione tra loro e noi, ci andiamo così di mezzo noi che non abbiamo commesso nessun reato. In questa storia gli unici condannati siamo noi”. Isabella Schicchi fa parte di una delle tante famiglie milanesi che, dopo aver comprato sulla carta la casa allo Scalo House di via Valtellina, si è trovata con i cantieri messi sotto sequestro della Procura. A Milano sono bloccati 150 progetti, nei quali la gente ha versato dal 30 al 50% del valore dell’immobile: “Siamo imprigionati in un sistema che va avanti dal 2015, e su cui nessuno ha controllato fino a un anno fa. L’abbandono da parte delle istituzioni è totale, da una parte da chi ha permesso tutto questo e dall’altra da chi non ha vigilato”, spiega Filippo Borsellino del comitato Famiglie Sospese.