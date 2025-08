Deputata brasiliana arrestata a Roma, il legale: "Carla Zambelli è vittima di persecuzione politica"

Si è tenuta oggi a Roma l’interrogatorio di garanzia davanti alla Corte d’Appello di Carla Zambelli, la 40enne deputata brasiliana di origini italiane e fedelissima dell’ex presidente Jair Bolsonaro, dopo l’arresto avvenuto il 29 luglio in un appartamento nel quartiere Aurelio della capitale. Zambelli è ricercata dall’Interpol in seguito a una condanna definitiva a dieci anni di carcere per l’hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia in Brasile.

Attualmente detenuta in attesa di giudizio sulla richiesta di estradizione, ha rivendicato con forza la propria innocenza, parlando di un processo viziato fin dall’inizio. Uno dei suoi due avvocati, Angelo Alessandro Sammarco, ha fatto il punto della situazione: “Ha risposto molto bene alle domande, si è dichiarata innocente e perseguitata politica. Non vuole essere estradata in Brasile, sono stati violati diritti fondamentali dell’imputata”.