Roma: arrestata deputata italo-brasiliana Carla Zambelli

Era ricercata dall’Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile

È stata fermata martedì sera a Roma la deputata italo-brasiliana Carla Zambelli. Sul suo capo pendeva un mandato di cattura dell’Interpol a seguito di una condanna a 10 anni di carcere per hackeraggio. Vicina all’ex presidente brasiliano Bolsonaro, Zambelli, 45 anni, era arrivata in Italia lo scorso 5 giugno, facendo immediatamente perdere le proprie tracce. Adesso è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Zambelli era stata inserita nella lista rossa dell’Interpol, che la rendeva ricercata in 196 Paesi. L’arresto della parlamentare era stato ordinato dal ministro Alexandre de Moraes, del Tribunale Supremo Federale (Stf), dopo essere stata condannata a dieci anni di carcere per falsità ideologica e violazione del sistema elettronico del Consiglio Nazionale di Giustizia (Cnj).