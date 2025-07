Tajani: "Liberato D'Attanasio, per Trentini nominato inviato speciale per il Venezuela"

“È stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea l’italiano Carlo D’Attanasio“. Lo annuncia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all’unità di crisi alla Farnesina. “Sono stato informato questa notte dal sottosegretario Giorgio Silli in missione nella regione e dall’ambasciatore Paolo Crudele che la Corte d’Appello della Papua Nuova Guinea ha assolto il connazionale Carlo D’Attanasio, disponendo la sua liberazione”, precisa Tajani.

“La Farnesina ha seguito con attenzione il caso del nostro connazionale – sottolinea il ministero -. Era stato condannato in primo grado a una pena detentiva di diciannove anni per riciclaggio di denaro e attualmente è ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby per una grave patologia”. Per quanto riguarda invece la sorte di Alberto Trentini, l’altro italiano detenuto in Venezuela: “Abbiamo nominato un inviato speciale del governo per affrontare la questione degli italiani detenuti in Venezuela. Sta per partire, vediamo quali risultati si possono ottenere”, ha spiegato Tajani aggiungendo: “Li seguiamo tutti. Sono 2.500 gli italiani detenuti nel mondo”, ha aggiunto.