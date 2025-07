Carlo D’Attanasio, è libero l’italiano arrestato nel 2021 in Papua nuova Guinea

È stato assolto ed è ora libero, quattro anni dopo il suo arresto, Carlo D’Attanasio, l’italiano che dal 2021 era in carcere in Papua Nuova Guinea con le accuse di riciclaggio di denaro e traffico di droga. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Sono stato informato questa notte dal sottosegretario Giorgio Silli in missione nella regione e dall’ambasciatore Paolo Crudele che la Corte d’Appello della Papua Nuova Guinea ha assolto il connazionale Carlo D’Attanasio, disponendo la sua liberazione“, ha affermato. “La Farnesina”, ha aggiunto, “ha seguito con attenzione il caso del nostro connazionale: era stato condannato in primo grado a una pena detentiva di diciannove anni per riciclaggio di denaro e attualmente è ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby per una grave patologia”.

Chi è Carlo D’Attanasio

Carlo D’Attanasio, 54 anni, velista italiano, era stato arrestato e incarcerato in Papua Nuova Guinea nell’ottobre del 2021. L’accusa nei suoi confronti era di voler trasportare 611 chili di cocaina dalla Papua Nuova Guinea all’Italia, in un traffico dal valore di circa 46 milioni di euro. L’uomo era stato condannato in primo grado a 19 anni di carcere, ma ora a seguito dell’appello la condanna è stata annullata e D’Attanasio è stato liberato. L’arresto era avvenuto nel corso di una tappa del giro del mondo in barca a vela in solitaria che l’uomo stava compiendo. Il caso ha avuto anche una forte componente umanitaria, poiché D’Attanasio ha affrontato gravi problemi di salute durante la detenzione ed è ancora ricoverato in ospedale.