Terremoto in Kamchatka, tsunami sulle coste giapponesi di Kanagawa e Chiba

Uno tsunami colpisce l’area di Kanagawa e Chiba in Giappone dopo che un potente terremoto di magnitudo 8,8 avvenuto al largo della penisola russa della Kamtchatka. Alte onde hanno investito la costa dell’isola settentrionale di Hokkaido e le prefetture di Ibaraki e Chiba, appena a est di Tokyo, come mostrato dalle immagini trasmesse dalla televisione pubblica giapponese NHK. In diverse località è stato consigliato alla popolazione di spostarsi verso i piani alti o zone più elevate e di tenere presente che il pericolo potrebbe protrarsi per più di un giorno: finora non sono stati segnalati danni significativi nei luoghi già colpiti dalle onde dello tsunami.



Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), nel porto di Ishinomaki, nel nord del Giappone, è stato registrato uno tsunami di 50 centimetri. Si tratta della misura più alta registrata finora in diverse località del nord del Giappone. Il terremoto sembra essere stato il più forte mai registrato al mondo dopo quello del marzo 2011 al largo della costa nord-orientale del Giappone, che aveva una magnitudo di 9,0 e aveva provocato un enorme tsunami che aveva danneggiato anche la centrale nucleare di Fukushima.