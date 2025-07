Strage di Corinaldo, rientra in Italia Andrea Cavallari: l'arrivo a Fiumicino

Andrea Cavallari è rientrato in Italia. Il giovane era stato fermato in Spagna, il 17 luglio scorso, dopo la fuga dal carcere di Bologna, dove non era rientrato il 3 luglio scorso in seguito a un permesso per motivi di studio. Cavallari è tra i responsabili della strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) dell’8 dicembre 2018 dove morirono sei persone e 59 rimasero ferite. Nel pomeriggio di oggi, 30 luglio, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, scortato da personale del FAST Italia del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (S.C.I.P.) e, per la prima volta, da due agenti del Nucleo investigativo centrale (N.I.C.) della polizia penitenziaria.