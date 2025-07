Giappone, treni sospesi per l'allerta tsunami a sud di Tokyo

Servizi ferroviari sospesi e negozi chiusi mercoledì nella prefettura di Kanagawa, a sud di Tokyo, in Giappone, a causa dell’allerta tsunami emessa dall’Agenzia meteorologica giapponese. Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l’Estremo Oriente russo, in Kamchatka, provocando onde di tsunami in Giappone, alle Hawaii e in tutto il Pacifico. Finora non sono stati segnalati danni ingenti, ma le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle coste e hanno affermato che il rischio potrebbe protrarsi per più di un giorno.