Ddl Roma Capitale, Gualtieri: "Testo riforma positivo, auspico continui spirito condivisione"

“Una riforma moto importante, che chiedevamo da anni, cioè quella di dotare Roma Capitale di un ordinamento adeguato, all’altezza delle funzioni che una grande capitale deve assolvere, il centro mondiale della cristianità, una metropoli che ha bisogno di una maggiore autonomia amministrativa, finanziaria e anche in alcuni ambiti di un potere legislativo. Questa riforma, a cui abbiamo contribuito e per la quale ringrazio il governo, è un testo positivo, che auspico venga approvato dal parlamento accanto a una legge ordinaria che dovrà essere elaborata con lo stesso spirito di condivisione”.

Così il sindaco Roberto Gualtieri, commentando a margine del punto stampa in Campidoglio l’approvazione del testo di riforma per i poteri speciali a Roma Capitale. “Il nostro auspicio è che questo testo possa essere approvato entro la fine della legislatura”, ha aggiunto il primo cittadino, che è entrato poi nel merito dei poteri che riceverà l’amministrazione capitolina: “Innanzitutto di poteri legislativi in alcune materie importanti, come il turismo, la cultura, il commercio, l’urbanistica. Soprattutto, una maggiore autonomia finanziaria e amministrativa, che consentirà a Roma di regolare meglio la propria capacità di servire servizi ai cittadini”. “Tutto questo – conclude Gualtieri – richiede risorse adeguate, quindi immagino sarà un percorso impegnativo, ma essenziale, perché autonomia e poteri devono andare di pari passo con le risorse”.