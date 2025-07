Roma, il Consiglio dei ministri approva il ‘Ddl Capitale’

Via libera del Consiglio dei ministri alla bozza del Ddl Roma Capitale. La Città eterna è la capitale della Repubblica, e come tale esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale“. È quanto si legge nell’articolo 1 della bozza del cosiddetto ddl ‘Roma Capitale’ approvato dal Cdm. Secondo quanto si legge nella bozza, il ddl costituzionale modificherebbe l’articolo 114 della Costituzione che recita: “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

Nell’articolo 1 della bozza, si aggiunge: “La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l’Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplina l’ordinamento di Roma Capitale e prevede forme di decentramento amministrativo fissandone i principi. Attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell’articolo 119. Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato”.

Meloni: “Restituiamo alla città il valore che merita”

“Oggi il Governo ha approvato una riforma costituzionale che inserisce Roma Capitale tra gli Enti costitutivi della Repubblica e attribuisce a Roma Capitale poteri legislativi su materie che toccano la vita quotidiana dei romani, come l’urbanistica, il trasporto pubblico locale, il commercio, il turismo, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso via social con alle spalle l’immagine del Colosseo. “La riforma – spiega la premier – prevede anche che, con una successiva legge, sia stabilito il nuovo ruolo che dovranno avere i Municipi nell’assetto futuro della città”. “Grazie a questa riforma, frutto di un lavoro condiviso con la Regione Lazio e il Campidoglio, potremo finalmente restituire a Roma il valore che merita e che la storia le riconosce – sottolinea Meloni -. È un impegno che abbiamo fissato nel programma di governo e che abbiamo mantenuto, un altro impegno mantenuto, perché tutte le Nazioni serie e degne di questo nome si rendono conto di quanto siano importanti la credibilità, il prestigio, l’autorevolezza della propria Capitale. E noi non vogliamo più essere da meno, perché investire su Roma significa investire sul futuro della Nazione”.

Tajani: “E’ il compimento di una storica battaglia di Berlusconi e FI”

“Sono molto soddisfatto. L’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale per Roma Capitale è il compimento di una storica battaglia del Presidente Berlusconi, di tutta Forza Italia ed anche mia personale, che rivendico con orgoglio“. Lo scrive su X il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani. “Il testo licenziato dal CdM – spiega il ministro degli Esteri – si abbinerà, rafforzandolo, a quello già presentato da Forza Italia alla Camera dei deputati di cui è primo firmatario e relatore Paolo Barelli. Finalmente si riconosce a Roma il ruolo che le spetta, dotandola degli strumenti necessari per affrontare gli oneri e le esigenze che derivano dal suo prestigio nazionale e internazionale”.

Colosimo: “Da parlamentare e da romana sono entusiasta”

“Se c’è una città al mondo che per storia e cultura riassume il concetto di “capitale”, quella è Roma Da parlamentare e da romana sono entusiasta del via libera al disegno di legge costituzionale su Roma Capitale approvato oggi in Consiglio dei ministri. Roma, infatti, per troppo tempo è stata penalizzata da una legislazione che non rispecchiava la sua unicità. Oggi, finalmente, grazie al lavoro del governo Meloni, si mette fine a questa stortura e si dà a Roma quello che aspettava da (troppo) tempo”. Così, su X, il presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo.

Gualtieri: “Testo in continuità con quello proposto dal centrosinistra”

“Voglio ringraziare il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il ministro Casellati, e tutti i membri dell’esecutivo per avere approvato il testo così importante e atteso da molto tempo. Il testo si colloca in forte continuità, sia pure con alcune novità, con quello proposto dal centrosinistra e le forze che sostenevano il governo Draghi e che era strato approvato all’unanimità nella scorsa legislatura, ma poi si era bloccato con la caduta del governo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa in Campidoglio. “Era importante riaprire questo percorso – ha detto Gualtieri -. Il testo del governo segnala una svolta, una volontà da parte del governo e della maggioranza di rilanciare questo processo di riforma che rischiava di arenarsi dopo tanti anni che viene richiesto dal sottoscritto, dai sindaci che mi hanno preceduto e da tantissime forze parlamentari”.