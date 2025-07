Laura Pausini tra la folla ai funerali di Celso Valli, morto domenica all’età di 75 anni. “Volare oh oh, nel blu dipinto di blu felice di stare lassù, con te: ciao Celso!” con un bacio verso l’alto. Durante l’ultimo saluto a Valli, uno dei maggiori compositori, arrangiatori, direttori d’orchestra e produttori discografici italiani, la pop star ha cantato in coro con la folla dei presenti omaggiando l’amico scomparso sulle note di ‘Volare, nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno.