Celso Valli è morto a 75 anni, addio al produttore di Baglioni, Ramazzotti, Pausini e altri big

E’ morto a 75 anni Celso Valli, celebre produttore che nella sua lunga carriera ha lavorato con artisti come Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Vasco Rossi, solo per citarne alcuni. In tanti lo hanno ricordato sui social, tra i primi Eros Ramazzotti che su Instagram ha postato una storia con un cuore spezzato e la scritta “Celso Mi mancherai maestro”. “Ciao Celso un altro gigante che ci lascia”.

Chi è Celso Valli

Nato a Bologna il 14 maggio 1950, Valli si è iscritto all’età di quindici anni al Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna e ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica come tastierista della band rock progressive Ping Pong. Tra i suoi primi successi la canzone Caro Giuda, scritta da Roberto Vecchioni. Intrapresa la carriera di arrangiatore e produttore discografico, si è dedicato dapprima alla italo disco per poi esplorare anche la musica pop dando vita a collaborazioni con Drupi (Provincia), Bruno Tavernese (Marea), Gianni Bella (Dolce uragano) e Mango (Arlecchino). Nel 1978 ha prodotto Ricominciamo che ha rilanciato Adriano Pappalardo. Poi la collaborazione con Mina, iniziata con il brano Anche un uomo scelto come sigla della riedizione del quiz Lascia o raddoppia?. Negli anni ’80 il picco della sua carriera che lo ha portato a lavorare con Gianni Morandi, Marcella Bella, Raf, Matia Bazar, Fabio Concato, Fiorella Mannoia, Mogol Battisti, Ivan Graziani e Miguel Bosé.

Inizia anche la collaborazione con Claudio Baglioni contribuendo ai successi degli album La vita è adesso (1985) e Oltre. In quegli anni incontra Eros Ramazzotti con cui inizia, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 1984 con Terra promessa, una collaborazione duratura per brani quali Adesso tu, Una storia importante, Musica è, Se bastasse una canzone, Cose della vita, Più bella cosa, Un’emozione per sempre.

Sul finire del decennio lavora con Vasco Rossi collaborando a Guarda dove vai, unico brano inedito nell’album Fronte del palco (1989), e poi con Senza parole, Sally e Marea dall’album Nessun pericolo… per te. Nel 1998 cura la realizzazione di Canzoni per me.

Negli anni ’90 partecipa a molte edizioni del Festival, contribuendo al successo di Giorgia nel 1995 con Come saprei (1995).

Negli anni 2000 la collaborazione con Laura Pausini con gli album Tra te e il mare (2000), Resta in ascolto (2004), Io canto (2006) e Primavera in anticipo (2008). E poi ancora con Renato Zero, Adriano Celentano, Jovanotti, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso.

Nel corso della propria attività ha ottenuto dischi d’oro e dischi di platino, e il Latin Grammy Award per il disco Primavera Anticipada di Laura Pausini. Nel 2006 è stato premiato con il Leone d’oro alla carriera. Nel 2011 riceve il disco di diamante con Vasco Rossi, album: Vivere o niente.

L’ultima sua apparizione all’Ariston risale al 2023, al fianco di Ultimo ed Eros Ramazzotti in un medley dei grandi successi del cantautore romano.

Il ricordo del sindaco di Bologna, Matteo Lepore

A poche ore dalla sua scomparsa il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha inviato un messaggio di cordoglio. “Bologna perde uno dei suoi artisti più importanti: maestro, compositore, arrangiatore straordinario, con discrezione ha scritto la colonna sonora di tante emozioni italiane, accompagnando artisti quali Vasco Rossi, Eros Ramazzotti e Laura Pausini – ha dichiarato il sindaco -. Profondamente legato alla nostra città in modo autentico e viscerale, Bologna era parte della sua anima e lui resterà parte della nostra”. Lepore ha poi voluto ricordare un aneddoto, di quando lo conobbe: “Mi squilla il telefono: ‘Pronto, sono Celso Valli, Matteo? Vorrei mettermi a disposizione del Conservatorio e della città’. Ricordo con affetto anche il nostro ultimo incontro, in occasione della presentazione di ‘Jazz on Symphony’, un evento unico che Celso ha curato insieme a Paolo Fresu, portando sul palco del Teatro Comunale artisti come Ornella Vanoni, Malika Ayane e Simona Molinari e ha unito la magia del jazz con quella della musica sinfonica. Un caloroso abbraccio a tutti i suoi familiari e amici. Grazie Celso per averci dato lezioni di musica e dell’arte di arrangiare”.