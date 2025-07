Affidopoli: Matteo Ricci arriva nella sede GdF a Pesaro per l'interrogatorio

È arrivato alle 10.35 in punto Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato a guida della Regione Marche, nella sede della Guardia di finanza di Pesaro. Sguardo rilassato e sorriso, ha salutato i cornisti che lo attendevano. Non ha parlato e non è sceso dall’auto che lo ha portato fino all’ingresso secondario della sede di via Gagarin. L’ex sindaco di Pesaro ha ricevuto il 23 luglio un avviso di garanzia assieme ad altre 23 persone nell’ambito dell’inchiesta ‘Affidopoli’ sull’affidamento di incarichi pubblici tra il 2019 e il 2024.