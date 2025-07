Sistemi alimentari, Meloni: "L'Italia promuoverà export prodotti africani su mercato Ue"

Giorgia Meloni è ad Addis Abeba, Etiopia, per partecipare al vertice Onu sui sistemi alimentari. “E’ la prima volta che questo vertice si tiene in Africa, abbiamo deciso di organizzarlo qui non solo perché l’Italia ha una relazione speciale con l’Etiopia ma anche perché crediamo che sia essenziale coinvolgere il continente africano come protagonista nelle scelte e nelle azioni della comunità internazionale”. ha detto la presidente del Consiglio, che poi ha partecipato a un vertice bilaterale con il presidente della Commissione dell’Unione Africana Mohamoud Ali Youssouf. I due si erano già incontrati a Roma per parlare del Piano Mattei.