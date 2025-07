“Ho una bomba”: paura su un volo per Glasgow, uomo bloccato dai passeggeri

Paura domenica mattina a bordo di un volo Easyjet tra Londra Luton e Glasgow, in Scozia. Un uomo di 41 anni ha iniziato a inveire contro l’equipaggio e a urlare: “Allah Akbar, morte all’America, morte a Trump”. Proprio in quelle ore, il presidente statunitense era in Scozia per incontrare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’uomo ha poi detto di avere una bomba e ha intimato di fermare l’aereo per trovarla, prima di essere immobilizzato da alcuni passeggeri e dal personale di bordo e arrestato dalle forze dell’ordine.

In rete è stato pubblicato un video che mostra il momento in cui l’uomo è stato bloccato. Secondo quanto riferito dalla Bbc la polizia è poi salita a bordo e ha tratto in arresto l’uomo. La polizia scozzese ha dichiarato, riferiscono sempre i media locali, che il filmato è al vaglio degli agenti antiterrorismo.