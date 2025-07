Europeo femminile, l'Inghilterra trionfa contro la Spagna: la festa dei tifosi dopo il rigore decisivo

I tifosi hanno assistito all’ennesima impresa dell’Inghilterra all’europeo femminile, che domenica ha battuto la Spagna ai calci di rigore e ha conquistato un altro titolo europeo. Chloe Kelly ha segnato il rigore decisivo, regalando alle campionesse in carica la vittoria, dopo l’1-1 al termine dei tempi supplementari. La portiere inglese Hannah Hampton ha parato i calci di rigore di Mariona Caldentey e della superstar spagnola Aitana Bonmati.

L’Inghilterra era andata sotto nel primo tempo per pareggiare al 57′ con un colpo di testa di Alessia Russo, su cross di Kelly, dopo che Mariona Caldentey aveva portato in vantaggio la Spagna al 25′ su cross di Ona Battle. La Spagna è rimasta in svantaggio per soli quattro minuti in tutto il torneo, e nemmeno un secondo contro l’Inghilterra, ma non è riuscita a conquistare il suo primo titolo europeo. Nelle immagini la festa dei tifosi inglesi dopo la vittoria in finale.