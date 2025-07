Europei calcio femminile 2025, Inghilterra ancora campione: Spagna ko ai rigori

L’Inghilterra ha battuto la Spagna ai rigori dopo un pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari, aggiudicandosi domenica un’entusiasmante finale del Campionato Europeo Femminile 2025. Chloe Kelly ha trasformato il suo tiro dal dischetto dopo due parate del portiere Hannah Hampton, regalando all’Inghilterra la vittoria per 3-1.

Kelly decide il secondo europeo

È la seconda finale consecutiva degli Europei femminili decisa da un gol di Kelly. La partita era in parità sull’1-1 dopo i tempi supplementari e i 90 minuti regolamentari. L’Inghilterra ha pareggiato al 57′ con un colpo di testa di Alessia Russo su cross di Chloe Kelly, dopo che Mariona Caldentey aveva portato in vantaggio la Spagna al 25′, realizzando su un cross di Ona Battle.

Re Carlo a Nazionale inglese, grazie per vittoria a Europei

Re Carlo si è congratulato con la squadra delle Lionesses per le loro “abilità sportive e il loro straordinario lavoro di squadra”, dopo la vittoria contro la Spagna nella finale degli Europei femminili in Svizzera. “Per questo”, scrisse il re, “avete la più sentita riconoscenza e ammirazione da parte di tutta la mia famiglia”. Il Principe William, primogenito di Re Carlo d’Inghilterra, era con sua figlia, la Principessa Carlotta, all stadio a Basilea. William è il presidente della Federcalcio inglese. Presenti anche la Principessa Leonor di Spagna e la sorella minore, l’Infanta Sofia. Alla finale dei Mondiali del 2023, Sofia era presente alla partita con sua madre, la Regina Letizia, a Sydney, in Australia.