Dazi, Von der Leyen: "Accordo Ue-Usa crea certezza in tempi incerti"

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno raggiunto un accordo sui dazi, dopo un breve incontro tra il presidente Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Mancavano pochi giorni alla scadenza fissata dalla Casa Bianca per l’imposizione di dazi punitivi sulle importazioni dei 27 paesi membri dell’UE, che è il principale partner commerciale degli Stati Uniti a livello mondiale.

“L’accordo odierno crea certezza in tempi incerti”, ha affermato von der Leyen. “Garantisce stabilità e prevedibilità ai cittadini e alle imprese di entrambe le sponde dell’Atlantico”. Trump ha dichiarato che l’UE ha accettato di acquistare energia statunitense per un valore di circa 750 miliardi di dollari e di investire 600 miliardi in più rispetto a quanto già investe in America, oltre ad effettuare un importante acquisto di attrezzature militari. L’annuncio è arrivato dopo un breve incontro tra Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presso il campo da golf di Trump a Turnberry, in Scozia.