Bomba d'acqua su Roma: strade del centro come fiumi

Bomba d’acqua su Roma. Un violento temporale, durato circa 15 minuti, si è abbattuto lunedì sulla Capitale, trasformando le strade del centro in fiumi veri e propri. Via del Tritone – che collega Piazza Barberini a via del Corso – è stata invasa dall’acqua che ha trascinato dall’alto – quindi da via Veneto – foglie, detriti e spazzatura. I turisti si sono riparati come hanno potuto sotto le insegne degli hotel e dei negozi, alcuni hanno trovato rifugio nei bar e nei locali aperti. Molti hanno invece scelto di bagnarsi, e di rimanere apposta sotto la pioggia.