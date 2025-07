Aerei, via le restrizioni su liquidi ed elettronica in cabina: i nuovi scanner a Linate

Dopo le nuove disposizioni della Commissione Europea, all’aeroporto di Milano Linate è ora possibile trasportare nel bagaglio a mano liquidi, aerosol e gel in flaconi fino a 2 litri per singolo contenitore. Via quindi i limiti di 100 ml. Il cambiamento è reso possibile dall’uso degli scanner EDS-CB, dispositivi di ultima generazione in grado di analizzare i contenuti senza che i passeggeri debbano separare i liquidi dai bagagli.

Molti viaggiatori non sono ancora a conoscenza della nuova normativa. “Sono contento perché ho buttato via di tutto. Non lo sapevo”, racconta un passeggero in attesa di imbarcarsi. Quanto alla sicurezza, una viaggiatrice si dice fiduciosa: “Le avranno testate queste cose, immagino, quindi io dico sì, per me è ok”. L’Enac ha reso noto che le nuove regole si applicano anche negli scali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna e Torino, dove la tecnologia EDS-CB è già attiva.