Voli aerei, verso l’ok a liquidi oltre i 100 ml

“Nei principali aeroporti italiani si potranno (ri)portare nel bagaglio a mano — senza nemmeno tirarli fuori — profumi e bottiglie di grandi dimensioni di acqua, vino e olio”, dunque si potranno imbarcare sugli aerei liquidi anche sopra i 100 ml. Lo scrive il Corriere della Sera, citando fonti industriali “a conoscenza delle discussioni”.

Questo significherebbe che “all’interno dei trolley, oltre ai dispositivi portatili (tablet, laptop, smartphone), si potranno mettere pure i liquidi senza più rispettare il limite dei 100 millilitri“. Quando? “Forse già tra fine luglio e inizio agosto, anche se le fonti avvertono che la tabella di marcia è ancora oggetto di finalizzazione”, scrive ancora Corriere della Sera.

Secondo il quotidiano, al termine delle verifiche tecniche, e forse già venerdì 25 luglio, “la Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac) darà l’ok all’algoritmo aggiornato degli apparecchi Hi-Scan 6040 CTiX realizzati dalla società Smiths Detection, riferiscono le fonti”.

In Italia questi macchinari sono già presenti a Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna, Torino. Ecac e Smiths Detection non hanno risposto alle domande via e-mail poste dal Corriere, come riporta il quotidiano stesso.