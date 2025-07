Michigan, 11 accoltellati in un centro commerciale: le immagini del luogo dell'attacco

Le autorità del Michigan riferiscono che 11 persone sono state accoltellate in un centro commerciale Walmart a Traverse City. Le stesse autorità affermano che un sospetto è in custodia e che gli investigatori ritengono che le persone ferite non fossero state prese di mira in modo specifico. L’ufficio dello sceriffo della contea di Grand Traverse riferisce che un uomo di 42 anni è entrato nel supermercato e ha accoltellato 11 persone con un coltello pieghevole. Un agente è quindi arrivato sul posto in pochi minuti e ha arrestato l’uomo. L’ufficio dello sceriffo aggiunge inoltre che le persone presenti nel negozio hanno aiutato a catturare il sospetto e a soccorrere le vittime. I feriti sono stati ricoverati nel più grande ospedale della regione, nel nord del Michigan. Sei persone erano in condizioni critiche e cinque in condizioni gravi nella tarda serata di sabato.