Meloni in Etiopia, le immagini del bilaterale con Abiy Ahmed

Le immagini del bilaterale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, ad Addis Abeba nel primo giorno della visita di Stato della premier in Etiopia. “Ho avuto il piacere di accogliere nuovamente il Primo Ministro Giorgia Meloni della Repubblica Italiana al National Palace. Durante il nostro incontro, abbiamo avuto proficue discussioni su una serie di questioni bilaterali e multilaterali. Il nostro partenariato di lunga data è stato ulteriormente rafforzato dalla firma di una Dichiarazione Congiunta sul ‘Quadro di Cooperazione Italia-Etiopia‘”, ha scritto su X dopo l’incontro il premier etiope. “È per me un piacere dare il benvenuto a Etiopia a Giorgia Meloni”, ha sottolineato in un altro post, “le nostre due nazioni saranno insieme nei prossimi tre giorni, come partner nell’organizzazione congiunta del Secondo Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari“.