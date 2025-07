Grecia, incendi nel nord di Atene costringono la popolazione a evacuare

Sabato un incendio ha devastato un sobborgo a nord di Atene in Grecia e alcuni residenti sono stati evacuati. Le immagini della televisione greca hanno mostrato elicotteri che lanciavano acqua sulle case in fiamme mentre il rogo divampava sulle colline circostanti. Sul posto, 145 vigili del fuoco e 44 autopompe, 10 aerei antincendio e sette elicotteri al lavoro per domare l’incendio, la cui origine è sconosciuta. Le temperature che raggiungono o superano i 38 gradi, le condizioni di siccità e i venti forti stanno alimentando le fiamme. I vigili del fuoco stanno anche affrontando altri tre incendi di grandi dimensioni nel sud-ovest del Paese, sulle due isole più grandi della Grecia – Creta a sud ed Eubea a nord di Atene – e anche sull’isola di Citera, a nord-ovest di Creta. Sono impegnati almeno 335 vigili del fuoco, 19 aerei e 13 elicotteri, ma possono operare solo durante le ore diurne. In totale, nelle ultime 24 ore sono divampati 52 incendi in tutto il Paese.