Grecia, vasto incendio vicino ad Atene: evacuati residenti

Un incendio boschivo si è diffuso in un sobborgo settentrionale della capitale greca di Atene e ad alcuni residenti è stato ordinato di evacuare. Lo riportano i vigili del fuoco. I residenti della città di Kryoneri, 20 chilometri a nord-est di Atene, hanno ricevuto 3 sms con l’invito a evacuare in aree sicure, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce dei vigili del fuoco, Vassilis Vathrakoyannis. “Ci sono state segnalazioni di danni. Faremo il punto della situazione quando gli incendi saranno stati spenti”, ha riferito il portavoce. “Le vere difficoltà devono ancora venire”, ha sottolineato, aggiungendo che la Grecia ha richiesto l’invio di sei aerei antincendio al Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione Europea.

Per domare il rogo anche i canadair

Sul posto si sono recati 145 vigili del fuoco e 44 autopompe, 10 aerei antincendio e sette elicotteri nel tentativo di spegnere l’incendio, la cui origine è sconosciuta. Quattro ambulanze stanno prestano soccorso ad almeno cinque residenti, la maggior parte dei quali anziani con problemi respiratori. Temperature che raggiungono o superano i 38 gradi, condizioni di siccità e forti venti alimentano le fiamme. In tali condizioni, gli incendi boschivi “si espandono molto rapidamente e diventano pericolosi. Si prevede che queste condizioni persisteranno anche nei prossimi giorni”, ha affermato Vathrakoyannis. I media greci hanno mostrato immagini di case in fiamme.

Altri tre grandi incendi nel sud della Grecia

I vigili del fuoco stanno inoltre combattendo contro altri tre gravi incendi nel sud-ovest delle due isole più grandi della Grecia – Creta a sud ed Eubea a nord di Atene – e anche sull’isola di Citera, a nord-ovest di Creta. Sono coinvolti almeno 335 vigili del fuoco, 19 aerei e 13 elicotteri, ma possono operare solo di giorno. In totale, 52 incendi boschivi sono scoppiati in tutto il paese nelle ultime 24 ore, ha affermato il portavoce. Gli incendi boschivi, molti dei quali distruttivi, sono diventati un evento comune in Grecia negli ultimi anni. Diversi sono scoppiati nell’ultimo mese.