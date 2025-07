Gaza, aereo lancia aiuti sulla Striscia

Un aereo è stato visto lanciare aiuti sulla Striscia di Gaza domenica, mentre Israele avviava una serie di misure per alleviare la crisi umanitaria nella zona. Il lancio è avvenuto poche ore dopo che Israele aveva distribuito pacchi di aiuti contenenti farina, zucchero e cibo in scatola nel territorio palestinese. Sempre domenica, l’esercito israeliano ha avviato una pausa limitata dei combattimenti in tre aree densamente popolate di Gaza per 10 ore al giorno. Ha annunciato l’introduzione di una “pausa tattica” quotidiana a Gaza City, Deir al-Balah e Muwasi, tre delle zone più popolate del territorio. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di “aumentare il volume degli aiuti umanitari” in ingresso. L’esercito ha inoltre dichiarato che istituirà percorsi sicuri per la consegna degli aiuti. L’allentamento delle restrizioni arriva mentre crescono le preoccupazioni per la fame crescente nella Striscia.