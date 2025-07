Gaza Israele, Idf a bordo della Freedom Flotilla

I soldati dell’esercito israeliano hanno fatto irruzione a bordo della nave Handala della Freedom Flotilla al largo della striscia di Gaza. Sul canale Youtube ‘Freedom Flotilla Coalition’ si vedono i soldati fare irruzione, mentre le persone a bordo tengono le mani alzate e non oppongono resistenza. Subito dopo le immagini live dalla nave si sono interrotte.

Prima che il collegamento streaming si interrompesse si sentivano gli attivisti filo-palestinesi che fischiettavano ‘Bella Ciao’.

Ieri intanto oltre 50 i palestinesi uccisi a Gaza, molti mentre erano in coda in attesa di aiuti e cibo.

Guerra in Medio Oriente, a Gaza si continua a morire

