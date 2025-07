Trentino, in 300 al lago di Valbiolo per live Malika Ayane nonostante la pioggia

Nonostante il meteo incerto, oltre 300 persone hanno sfidato pioggia e nuvole per partecipare sabato al concerto di Malika Ayane al lago di Valbiolo in Trentino, una delle mete del Water music festival, rassegna d’alta quota promossa dal comprensorio Pontedilegno-Tonale. “Se non fosse venuto nessuno avrei capito – ha detto Ayane -. E invece sono saliti in tanti, segno di affetto incredibile“. Per più di un’ora Ayane ha emozionato il pubblico con la sua voce elegante e raffinata creando un’atmosfera intima e coinvolgente.