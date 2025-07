Milano, al via lo smontaggio dell'insegna sul grattacielo Generali

A quasi un mese dalla sua parziale caduta, ha preso il via lo smontaggio dell’insegna Generali sulla torre Hadid nel quartiere di Citylife a Milano. Sulla sommità del grattacielo ora non ci sono più le ultime tre lettere che formavano la parola ‘Generali’, mentre il simbolo del Leone di Trieste è coperto da un telo. L’insegna aveva subito un parziale cedimento, senza provocare alcun danno, lo scorso 30 giugno, portando alla chiusura precauzionale del grattacielo e all’inagibilità dell’area circostante. La zona è stata poi messa in sicurezza il 7 luglio e il personale della compagnia assicurativa è tornato a lavorare in sede il giorno successivo.