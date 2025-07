America's Cup, De Luca: "Ho la sensazione che si concluderà a Poggioreale"

“È un evento nato in segreto, promosso dal governo nazionale ma in maniera assolutamente occulta. La Regione è fuori da questa vicenda da sempre”. Non usa mezzi termini il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che da Salerno, a margine della presentazione del plastico del nuovo stadio Arechi, lancia un duro affondo sulla gestione dell’America’s Cup. “Credo che l’America’s Cup sia un’occasione straordinaria di promozione dell’economia del nostro territorio – ha aggiunto – ma ho la sensazione che, continuando così, si concluderà a Poggioreale”. Una battuta pungente, quella del governatore, che torna a sottolineare l’esclusione dell’amministrazione regionale dalle fasi decisionali della manifestazione sportiva.