Carceri, 1000 ventilatori negli istituti di pena milanesi contro il caldo

Ventilatori contro il caldo nelle carceri. Sono 1000 quelli che in questi giorni stanno raggiungendo, assieme a 750 adattatori, gli istituti di pena milanesi: un gesto concreto per portare sollievo ai detenuti. Il caldo estremo e il sovraffollamento rendono ancora più complesse le condizioni di vita delle persone rinchiuse nei penitenziari.

I risultati della campagna ‘Aria d’Umanità‘, ideata e promossa dall’Ordine degli Avvocati di Milano, che ha visto l’adesione dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, dei Lions e delle associazioni forensi AGI, ADGI Associazioni Donne Giuriste, AGAM, AIAF Lombardia, AMI Sezione distrettuale di Milano, Camera Minorile di Milano, LAF, MOVIMENTO FORENSE – Milano, Elettrici Senza Frontiere, sono stati davvero significativi: si potrà disporre di 1 ventilatore per cella all’interno della Casa Circondariale di San Vittore e la ventilazione di alcune aree comuni; 1 ventilatore per cella anche per l’Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria; la ventilazione delle aree comuni e di reparti con particolari condizioni di detenzione all’interno della Casa di Reclusione di Opera; la ventilazione di un numero importante di celle anche per la Casa di Reclusione di Bollate.