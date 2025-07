Calcio femminile, Gravina: "Non è un problema di ingaggi ma dobbiamo allargare la base"

“Non è un problema di salari é un problema di aumentare la base. Queste ragazze sono state straordinarie perché hanno lanciato un messaggio di grande attrazione verso il calcio femminile. Fino a qualche settimana fa nessuno probabilmente conosceva la grandezza di questa squadra e ora oltre 4 milioni di italiani hanno seguito la semifinale di martedì in un periodo in cui si è tutti in vacanza. Questo aumenta il valore straordinario dell’impresa. Prendendo questo meraviglioso spot delle ragazze dobbiamo puntare tutto sull’allargamento della base”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina dopo l’incontro al Quirinale tra il presidente Mattarella e la nazionale femminile di calcio reduce da una semifinale (persa con l’Inghilterra) agli europei.