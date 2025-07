Home > Calcio > Calcio, Europei donne: Italia KO ai supplementari, Inghilterra in finale

Si spegne in semifinale il sogno delle Azzurre di Soncin

Si spegne sul più bello il sogno dell’Italia agli Europei femminili in corso in Svizzera. A Ginevra, nella prima semifinale della competizione, le Azzurre di Soncin sono state sconfitte 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra, campione in carica.

Vantaggio Italia con Barbara Bonansea al 33′. Il pareggio delle britanniche è arrivato in pieno recupero, al 96′, con Agyemang. La beffa finale al 119′, con il gol di Kelly dopo che Giuliani le aveva respinto un calcio di rigore. L’Inghilterra attende la seconda finalista, che uscirà dalla sfida della seconda semifinale a Zurigo tra Germania e Spagna.