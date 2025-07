L’omaggio a Ozzy Osbourne di The Who nel loro concerto di Milano di martedì 22 luglio. Sugli schermi del Parco della Musica è apparso il volto della leggenda dell’heavy metal, morto all’età di 76 anni, e poco dopo è entrata la band inglese cantando ‘I Can’t Explain‘, brano che è stato dedicato al frontman dei Black Sabbath. “Per Ozzy, Dio lo benedica“, ha detto il leader e chitarrista Pete Townshend.