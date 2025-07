Strage via D'Amelio, Palermo ricorda il magistrato Paolo Borsellino

(LaPresse) A 33 anni dalla strage, Palermo si raccoglie nella memoria per onorare Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Il mio stato d’animo è sempre di commozione, di emozione perché oggi mi tornano in mente dei momenti veramente importanti nel rapporto con Paolo Borsellino. Dieci giorni prima della strage venne a trovarmi al ministero della Giustizia e mi disse ‘Sai, ho saputo che è arrivato l’esplosivo anche per me in Sicilia. E ci sono degli amici che mi invitano a lasciare la città, insieme alla mia famiglia, ma come posso io abbandonare tanti cittadini che credono in me, che credono in tanti magistrati’”. Lo ha detto l’ex presidente del Senato Pietro Grasso parlando con i cronisti a Palermo, a margine. “E quindi mi è sembrato come un eroe greco che ha conosciuto il suo destino e gli va incontro in maniera consapevole” aggiunge.