Paolo Borsellino, la strage di via d’Amelio in 10 foto

Il 19 luglio 1992, 33 anni fa, si consumò la strage di via D’Amelio a Palermo, quando il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta furono uccisi da un’autobomba. Il magistrato era andato a far visita alla madre e un’auto imbottita di esplosivo parcheggiata proprio davanti al cancello fu fatta saltare in aria. Ecco le foto d’epoca scattate poco dopo l’esplosione che costò la vita, oltre che del giudice, anche degli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.