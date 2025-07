Medio Oriente, presidio in solidarietà a Francesca Albanese a Roma

(LaPresse) L’associazione Sanitari per Gaza scende in pizza a Roma in solidarietà a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati in Medio Oriente, colpita da sanzioni da parte degli Stati Uniti d’America. Assieme loro in Piazza Santi Apostoli Liberi cittadini per la Palestina, Potere al Popolo, Free Assange Italia e Rete No Bavaglio. Un presidio che ha l’obiettivo di “supportare un italiana che non è stata assolutamente supportata dal nostro governo” spiega Maurizio Cappa di Sanitari per Gaza. Dopo l’attacco ricevuto dagli Stati Uniti il nostro governo non l’ha difesa dato che, sostenendo Israele e le sue pratica genocidaria, ha una coda di paglia piuttosto grande”. In piazza bandiere della Palestina, della pace e numerosi cartelli che invitano il boicottaggio di Israele. C’è anche chi porta un fagotto insanguinato a ricordare i bambini vittime dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza.